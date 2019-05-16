تمكن شاب، مساء أمس الأربعاء، وبطريقة سريعة، من إنقاذ طفلة من الغرق، والموت المحقق، بعدما سقطت في أحد شلالات عين أسردون في مدينة بني ملال.
واستطاع الشاب إنقاذ الطفلة، التي تبلغ حوالي 6 سنوات، وإخراجها من أسفل القنطرة مباشرة بعد سقوطها، وذلك في غفلة من عائلتها، التي كانت في الجوار.
ولقيت عملية الإنقاذ إعجابا كبيرا داخل مواقع التواصل الاجتماعي، وثناءً على الشاب لسرعة انقاذه الطفلة، التي كانت ستكون من الهالكين غرقا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو لأسرع عملية إنقاذ.. شاب ينقذ طفلة من الغرق في شلالات عين أسردون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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