فيديو لأسرع عملية إنقاذ.. شاب ينقذ طفلة من الغرق في شلالات عين أسردون  

تمكن شاب، مساء أمس الأربعاء، وبطريقة سريعة، من إنقاذ طفلة من الغرق، والموت المحقق، بعدما سقطت في أحد شلالات عين أسردون في مدينة بني ملال.

واستطاع الشاب إنقاذ الطفلة، التي تبلغ حوالي 6 سنوات، وإخراجها من أسفل القنطرة مباشرة بعد سقوطها، وذلك في غفلة من عائلتها، التي كانت في الجوار.

ولقيت عملية الإنقاذ إعجابا كبيرا داخل مواقع التواصل الاجتماعي، وثناءً على الشاب لسرعة انقاذه الطفلة، التي كانت ستكون من الهالكين غرقا.