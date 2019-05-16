ميركاتو الأسود..مزراوي يختار مواصلة مشواره مع الأياكس وعدم الرد على “العروض”

بنهاية الموسم الكروي في هولندا، قرر الدولي الشاب نصير مزراوي، من صفوف الأياكس، مواصلة المشوار مع المجموعة، في وقت اختارت فيه أبرز العناصر الكروية التفاعل إيجاباً مع العروض المقدمة لهم، بعد التألق القاري بدوري ابطال أوروبا.

مزراوي الذي كان ضمن التشكيلة الأساسية للمباراة الأخيرة بـ “الإدريفيزي”، أوضح بعد تتويجه في تصريحات للصحافة الهولندية، بأنه اختار مواصلة مشواره مع الفريق الأول للموسم الثاني توالياً، مشدداً بأنه لازال في مرحلة التعلم وكسب الخبرة.

وأعرب لاعب الأسود، عن فخره الشديد بكل ما عاشه خلال السنة الجارية، والتتويج باللقب المحلي وأيضا لقب الكأس، والوصول إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد مسار جيد.

هذا وتتربص كبرى أندية القارة العجوز لاعبي الأياكس الشباب بعد المشوار القاري الأوروبي المتميز الذين بصموا عليهم، بحضور الثلاثي المغربي، حكيم زياش، ونصير مزراوي، وزكرياء لبيض الذي اقتصر ظهوره في مباريات قليلة.