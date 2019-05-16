نقطة نظام.. أين الدولة؟

تعليق مقتضب وبليغ ذلك الذي أدلى به الخبير السوسيولوجي والاقتصادي، محمد الناجي، عبر صفحته الفيسبوكية، حيث قال إن هناك عريضة يجري تداولها للتضامن مع الكاتب العام لوزارة المالية، زهير الشرفي، في مواجهة لوبي المصحات الخاصة الذي يهاجمه هذه الأيام لأنه قال «كفى» لتهربهم الضريبي.

الناجي قال إن العريضة تهم موظفا ساميا قال الحقيقة حول بعض المصحات، ثم تساءل: «في صف من تقف الدولة؟».

سؤال قصير لكنه يلخص كل شيء، فالأمر يتعلّق بالمسؤول الثاني في واحدة من أهم الوزارات وأكثرها حيوية بالنسبة إلى الدولة ومواردها المالية. وأن يقف هذا المسؤول اليوم في مواجهة لوبي يعرف الجميع امتداداته المصلحية ومصادر قوته وحصانته، يطرح أكثر من سؤال حول الدولة وموقفها مما يجري.

هل ضعفت الدولة إلى الحد الذي بات موظفوها يُرهَبون فقط لأنهم طالبوا بتطبيق القانون؟ هل وصلنا إلى مرحلة اللوبيات المصلحية التي تتصرف خارج القانون وفوق سلطات الدولة؟ هل التضامن مع زهير الشرفي هو بالفعل ما ينبغي القيام به، أم طرح سؤال «أين الدولة؟».