“صحتنا في رمضان”.. هل يؤثر صيام رمضان في مستوى الأداء الرياضي؟ – فيديو

هل صيام شهر رمضان، الذي يتضمن الإمساك عن الطعام والشراب، طوال نهار اليوم، من شأنه التأثير في الأداء الرياضي للإنسان؟.
في حلقة اليوم من سلسلة “صحتنا في رمضان”، تتحدث الدكتورة إيمان السلاوي، عبر موقع “اليوم 24” عن هذه المسألة.
وتبين السلاوي، في حلقة اليوم الجمعة 11 رمضان، الحالة، التي يؤثر فيها صيام رمضان سلبا في مستوى الأداء الرياضي، موضحة في الوقت نفسه إمكانية ممارستها من قبل الصائم، في حالة أخرى دون التأثير في أدائه.
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