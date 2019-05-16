مصرع شاب في حادث عمل وسط البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل بناء، في الثلاثينيات من عمره، مصرعه إثر سقوطه من 5 طوابق في ورشة بناء بمدينة "بيتح تكفا"، وسط البلاد، بعد ظهر اليوم الخميس.

وقدم طاقم طبي العلاج الأولي وأجرى عمليات إنعاش للمصاب، لكنه اضطر لإقرار مصرعه في المكان.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها مكتب الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وذكرت مصادر طبية في وقت لاحق أن ضحية الحادث من المجتمع اليهودي.

وبحسب المعطيات المتوفرة فقد بلغ عدد الذين لقوا مصارعهم في حوادث عمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 22 عاملا، منهم 11 عملوا في ورشات بناء، وأصيب عشرات العمال بجروح خطيرة في حوادث العمل.

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يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.