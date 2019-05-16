إسبانيا تقبض على خلية للإتجار بالمهاجرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت الشرطة الإسبانية أنها ألقت القبض على 11 شخصا يشتبه في أنهم جزء من خلية للإتجار في البشر كانت تنقل مهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط في زوارق صغيرة لا تصلح للإبحار في المياه المفتوحة.
وقالت الشرطة، أمس الأربعاء، إن المشتبه بهم جندوا بالغين وقاصرين مغاربة يسعون للوصول إلى أوروبا.
وأضافت أن المهاجرين يضطرون لدفع 3500 إلى 6500 يورو (3922- 7284 دولارا) لكل منهم لشحنهم على متن زورق مطاطي صغير "دون إجراءات سلامة."
وعند وصول المهاجرين إلى إسبانيا، يتم نقلهم إلى منازل آمنة تديرها خلية التهريب حيث يجبرون على البقاء حتى يتم دفع ألف يورو أخرى، وبعد الدفع، يمنح المهاجرون ملابس وهاتفا محمولا وتذكرة حافلة إلى وجهة أخرى في إسبانيا أو أوروبا.
وكانت إسبانيا قد صارت أكبر نقطة دخول للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
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