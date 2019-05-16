عرابة: الأسير عارضة يعانق الحرية بعد 20 عاما بالمعتقل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير رداد عبد الله عارضة (41 عاما)، من بلدة عرابة جنوب جنين، وذلك بعد قضائه 20 عاما في معتقلات الاحتلال.

وقال العارضة لحظة الإفراج عنه على حاجز الجلمة شمال شرق جنين لـ"وفا"، إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل وحرمان الأسرى، وانتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام والتنصل من الاتفاقيات المبرمة معها بتحسين ظروف الاعتقال.

وأكد عارضة أن فرحته بالإفراج عنه لن تكتمل إلا بتبييض السجون، وأنه من دون وحدتنا الوطنية وإنهاء الانقسام لن تتحقق حريتنا، وستبقى سلطات الاحتلال تمعن بسياستها العدوانية والتوسعية.

وناشد في الرسالة التي حملها من الحركة الأسيرة أبناء الشعب الفلسطيني لبذل مزيد من الحراك والتضامن مع الأسرى.

Advertisements

وأعلنت حركة فتح في عرابة، عن أنها ستنظم مهرجانا جماهيريا احتفاء بتحرر عارضة، ودعما وإسنادا للحركة الأسيرة، وذلك بعد صلاة التراويح.

يشار إلى أن الأسير المحرر هو شقيق لأربعة أسرى منهم محمود المحكوم بالسجن مدى الحياة، وثلاثة آخرين محررين، وهم: أحمد الذي أمضى مدة (20 عاما) داخل السجون، وشداد الذي أمضى (7 سنوات)، وهدى التي أمضت (3 سنوات).