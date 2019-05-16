انت الان تتابع تفاصيل خبر الصين تعتقل كنديين اثنين بتهمة التجسس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 03:03 مساءً - أعلنت بكين، الخميس، أن الكنديين الاثنين المحتجزين لديها بتهم ذات صلة بالتجسس، اعتُقلا رسمياً.

واحتجزت السلطات الصينية، منذ ديسمبر الماضي، الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كورفيغ، ورجل الأعمال مايكل سبافور، على خلفية قضايا متعلقة بـ"الأمن القومي".

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كان"، إن "كورفيغ" اعتُقل بتهمة جمع أسرار الدولة، في حين اعتُقل "سبافور" بتهمة سرقة أسرار لمصلحة قوى خارجية، حسب صحيفة "ذا غلوب آند ميل" الكندية.

وطالب "كان" كندا، في إفادة صحفية، بـ"ألا تتدخل في الأمر".

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الكندية واقعة الاعتقال ووصفتها بأنها "تعسفية"، وفق المصدر ذاته.