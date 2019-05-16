انت الان تتابع تفاصيل خبر سياسي عراقي يتحدث عن صواريخ في غزة موجهة نحو الخليج.. و"حماس" ترد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 03:03 مساءً - قال إياد علاوي نائب الرئيس العراقي السابق، ورئيس ائتلاف "الوطنية" السياسي، إنه توجد منصات صواريخ في قطاع غزة موجهة نحو دول الخليج.

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة "الشرقية" العراقية، أمس الأربعاء، قال علاوي: "إن مسؤولاً أمريكياً أخبرني بأن الاستخبارات الإسرائيلية رصدت منصات صواريخ، موجَّهة باتجاه الخليج، في غزة، وسوريا، وإيران، والبصرة".

وأوضح علاوي أن "إسرائيل قلقة للغاية من هذه المنصات، والتقطت صوراً لها، وزوَّدت بها الولايات المتحدة، التي ألغى وزير خارجيتها، مايك بومبيو، زيارة لألمانيا، لخطورة هذه المعلومات التي زوَّد بها أطرافاً عراقية".

وأشار علاوي إلى أن اللافت في الصور الملتقطة أنها صور أرضية وليست من الأقمار الاصطناعية، في إشارة إلى أن عملاء لإسرائيل قاموا بتصويرها.

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بدوره، ردَّ صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، على تصريحات علاوي، قائلاً: "صَمَت دهراً ونطق عهراً، حينما قام بدور كومبارس فاشل يردد ما أملاه عليه مُخرج صهيوني حول صواريخ حماس الموجهة إلى الخليج!".

وأضاف: "ماذا أصاب أزلام العرب؟ أم أن الخبث كان راكداً فحرَّكته رياح الفتنة رحمة من الله بنا، ليميز الله الخبيث من الطيب؟"، موضحاً بالقول: "نحن لا نوجِّه سلاحنا إلى صدرنا يا علاوي".

وتأتي تصريحات علاوي المثيرة للجدل، في وقت تصاعَد فيه التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية تفيد باستعداد إيران لتنفيذ هجمات قد تستهدف القوات أو المصالح الأمريكية.

كما زاد من وتيرة ذلك إعلان الإمارات تعرُّض أربع سفن تجارية للتخريب قرب إمارة الفجيرة على مشارف مضيق هرمز، وهجمات مليشيا الحوثي اليمنية المدعومة إيرانياً على مصالح نفطية سعودية.