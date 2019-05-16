شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” يتمكن من انتزاع 1,024 لغمًا خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:23 مساءً, 16 مايو 2019 م المناطق - واس تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2019م، من انتزاع 27 لغماً مضاداً للأفراد، و 210 ألغام مضادة للآليات و 6 عبوات ناسفة و 781 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه 1,024 لغمًا.

يذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 70,539 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.



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