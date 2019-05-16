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وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بمشاركة ثمان فرق، أخمد الدفاع المدني حادث حريق اندلع في الطابق الثالث يستخدم كمخزن للعطور من عمارة ضمن شارع الصناعة".
وأضافت المديرية في بيانها، أن "الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية".
وأضافت المديرية في بيانها، أن "الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إخماد حريق شارع الصناعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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