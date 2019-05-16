بالصور.. إخماد حريق شارع الصناعة

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بمشاركة ثمان فرق، أخمد الدفاع المدني حادث حريق اندلع في الطابق الثالث يستخدم كمخزن للعطور من عمارة ضمن شارع الصناعة".

وأضافت المديرية في بيانها، أن "الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية".

