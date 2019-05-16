اليونايتد يعلن عن قميصه الجديد ويصدم ريال مدريد

2019-05-16 | 14:28
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وجه مانشستر يونايتد، رسالة صادمة غير مباشرة لريال مدريد بشأن مستقبل لاعبه بول بوغبا بعد نهاية الموسم الحالي.
ولكن النادي الإنجليزي أعلن صباح اليوم عن القميص الجديد للفريق بالموسم المقبل 2019/2020، وتصدر بوغبا وجيسي لينغارد الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد للتسويق للملابس الجديدة.
وباختيار بوغبا للتواجد في الملصق الإعلاني لقميص الموسم الجديد، تكون هناك رسالة من مانشستر يونايتد برفض التفريط في اللاعب نظرًا لحاجة الفريق لخدماته تحت قيادة المدرب أولي غونار سولشاير.
وتعود فكرة تصميم القميص الجديد من شركة "أديداس" الألمانية لنفس تصميم ملابس الفريق بموسم 1998/1999، والذي فاز فيه النادي بثلاثية الدوري، وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
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