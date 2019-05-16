الخليج 365 تنشر ضوابط وآليات صرف المنحة المالية المخصصة للجنة الاولمبية

وبحسب قرار مجلس الوزراء المرقم 140 لسنة 2019، فكان من المفترض أن تتم المصادقة على ضوابط وآليات صرف المنحة المخصصة في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 إلى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وتتلخص فيما يلي:1- إيداع المنحة المخصصة والمشار لها في القرار 140 في حساب وزارة الشباب والرياضة لتسهيل تنفيذ القرار.

2- فتح حسابات للاتحادات الرياضية المعنية لغرض تسهيل صرف المنحة.

3- تقوم اللجنة المالية بإجراءات الصرف استناداً لتوصيات لجنة الخبراء ومصادقة اللجنة العليا.

4- تخضع جميع عمليات الصرف لتدقيق لجنة التدقيق والرقابة الداخلية وتدقيق ديوان الرقابة الاتحادية.

5- تقديم الاتحادات الواردة في الفقرة الثانية منهاجها السنوي بشكل مفصل الى اللجنة العليا لتحيلها إلى لجنة الخبراء لدراستها ومناقشتها مع الإتحادات ثم اقرارها بعد التعديلات أن وجدت ويعد رأي لجنة الخبراء نهائياً بعد مصادقة اللجنة العليا عليه.



6- تقوم اللجنة العليا بالتعاقد مع الخبراء والمختصين (بالدوام الكامل أو الجزئي) وحسب الضوابط والتعليمات المعمول بها.

7- تصرف جميع الرواتب والأجور والمكافآت للإداريين المهنيين المحترفين على وفق التظام المرفق وما ينسجم والقوانين العراقية النافذة وبما جاء في الميثاق الأولمبي لائحة المادتين 27 و28 الفقرة 1_6.

8- لاتصرف أي رواتب أو مكافآت لرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والهيئات الإدارية للاتحادات الرياضية التي شكلت على وفق انتخابات الهيئات العامة بإستثناء نفقات السفر والإقامة الخاصة بالاتحادات الرياضية وحسب ما جاء في الميثاق الأولمبي لائحة المادتين 37 و 38 الفقرة 1_6.

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9- تقوم الاتحادات الرياضية بالتصريح بالتبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه وجميع الايرادات الأخرى وقبولها وفقاً للقانون العراقي المعمول به وإعلام اللجنة العليا بذلك.

10- يحدد الملاك الوظيفي للأتحادات الرياضية الأولمبية والاتحادات غير الأولمبية المدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية والمرتبطة بالاتحادات الدولية المعترف بها بما تتطلبه الحاجة الفعلية بعد مصادقة لجنة القرار أعلاه.

11- تصرف اللجنة العليا الأموال اللازمة لتمشية الأمور اللجنة واللجان المنبثقة منها وحسب الضوابط.

12- تلتزم جميع الاتحادات والمؤسسات المشمولة بالمنحة بتعليمات تنفيذ الموازنة لسنة 2019 والضوابط المعمول بها بهذا الخصوص.

13- تحتسب رواتب موظفي اللجنة الأولمبية حسب السلم الوظيفي لرواتب موظفي الدولة.

وبحسب مصدر فإن رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي، "لم يوافق على المصادقة على هذه الضوابط والاليات ودخل في مشادة كلامية مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة أياد بنيان".