العوادي يوجه عبر الخليج 365 رسالة الى الصدر

وقال العوادي في حديث لـ الخليج 365، ان "مبدئي ووطنيتي هي مع المشروع الاصلاحي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر"، مبينا "انني اريد ان اكون مثلا للموظف الحكومي السياسي وعضو مجلس النواب، وهو أن يواجه العراقيين ولا يذهب خارج العراق في حال وجود ملفات ضده".واضاف "أنا عملت في مجلس النواب لمدة ثمان سنوات وحاربت الفساد والفاسدين وقدمت دعاوى كثيرة الى القضاء بهذا الشأن ومازلت احارب"، مشيرا الى ان "هناك من يحاول خالط الاوراق على الذي يعمل ضد الفاسدين لكي لا يكون للوطني مكان في البلد".

وتابع "عندما ظهر اسمي في البيان الذي نشرته صفحة صالح محمد العراقي، ذهبت مع مجموعة من الاقتصاديين والتجار الى الحنانة وطالبتهم بمحاكمة عادلة وشرعية ولجان تحقيقية وانا ملتزم باعطاء الدليل والبينة"، لافتا الى "انني لا املك اي عقارات او مزارع او مولات او عمارات او شركات واسكن في دار مطلوب الى مصرف التجارة العراقي".



واكد العوادي ان "البعض ابلغني بالسفر الى خارج العراق لكن ليس لدي تبعية الى خارج العراق"، موضحا انه "عندما جاء المتظاهرون الى منزلي كان البعض يشتم والاخرون متفهمون لكن هناك من منعني من التحدث والتفاهم، وجاءت جاءت قوة كبيرة من الشرطة لحماية داري او اخراجي منه وانا رفضت وواجهت المتظاهرين".

ولفت الى ان "نقيب الصحفيين مؤيد اللامي اتصل بي وابلغني بانني وطني وملك للراي العام لانه على المسؤول المواجهة"، مبينا "انني توجهت الى الحنانة لمكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وبقيت من 3 الى 4 ساعات الا ان حظر التجوال الذي فرض دفعني للعودة، والان انا متوجه للحنانة وسأعتصم هناك".

ودعا العوادي الى "مفاتحة المصارف والعقارات والوزارات والاستفهام منها باني تسلمت مقاولة لمشروع او امتلك شركة"، مضيفا "كلي ثقة بالصدر، لانه لا يظلم في ساحة آل الصدر احد".

ووجه العوادي رسالة الى الصدر بالقول ان "المرجفين والفاسدين يريدون خلط الاوراق، ولا يميزون بين الصالح والسفيه والفاسد من اجل ان يحتموا ويكونوا مثلا للوطنية"، موضحا "اتحدى اي شخص ان يجد دينارا واحدا في اي مصرف".

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واكد "لدي دعاوى في محاربة الفساد في القضاء ومستمر عليها، حيث ساوموني بصكوك مفتوحة مقابل سحب بعض الدعاوى ولم اسحبها"، مشيرا الى ان "بعض حيتان الفساد كانوا يتحركون باسمي ويستغلون منصبي ومكانتي في بعض دوائر الدولة بغير علمي او بطريقة عفوية".

وابدى العوادي استعداده "للمثول امام القضاء والتي ستكشف ماذا املك"، مطالبا السياسيين بـ"مواجهة الشعب العراقي بشجاعة".

وظهر عواد العوادي امس في مقطع فيديو وهو محاصر قرب داره في الحلة من قبل متظاهرين تابعين للتيار الصدري اتهموه بـ"الفساد"، فيما قال في مقطع مسجل آخر إنه تعرض لاعتداء الا ان القوات الامنية تدخلت وفضت التظاهرات.

وتظاهر العشرات من اتباع التيار الصدري في النجف، مساء امس الاربعاء، امام مول في المحافظة، للمطالبة باغلاقه، فيما اطلقت الشركة المسؤولة عن حماية المول النار في الهواء لتفريق المتظاهرين ما سفر عن قتلى واصابات، كما تظاهر المئات من اتباع التيار، في مدينة كربلاء امام شركة للمقاولات وقاموا باغلاق ابوابها، وايضا تظاهر العشرات من اتباع التيار في مدينة الحلة ب‍بابل، ضد الشخصيات التي استبعدها الصدر من التيار.