توقيع عقد لزيادة إنتاج البنزين المحسن بمصفى كركوك

وقال وزير النفط ثامر الغضبان في مؤتمر صحافي عقده، على هامش توقيع العقد، وحضرته الخليج 365، إن "شركة نفط الشمال وقعت عقدا مع مجموعة شركات البرهم المحلية لاضافة وحدات الهدرجة لزيادة انتاج البنزين المحسن عالي الاوكتين بكلفة استثمارية تبلغ 400 مليون دولار".واضاف الغضبان ان "المشروع سيزيد انتاج البنزين المحسن الى 10 الاف برميل يوميا والغاز السائل بمقدار 160 الف طن من الغاز السائل وبفترة انجاز قرابة 24 شهر".

واشار الغضبان ان "المشروع سيتم انشائه وفق المواصفات الاوربية"، مؤكدا ان "المشروع من شانه الى تخفيض استيراد كميات البنزين".

يذكر ان العراق يعاني قدم منشآته النفطية وهي غالبا ما تنتج اقل من طاقتها التصميمية ويمتلك العراق على ثلاثة مصافي كبيرة ومنها مصفى الدورة ومصفى البصرة اضافة الى مصفى بيجي ، فضلا عن 10 مصافي نفطية صغيرة اخرى منتشرة على عدد من المحافظات العراقية، وعدد من المصافي في اقليم كردستان.

