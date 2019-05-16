التجارة تعلن شراء اكثر من 883 ألف طن من القمح المحلي

وقال وزير التجارة محمد هاشم العاني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "العراق اشترت 883 ألفا و122 طنا من القمح من المزارعين المحليين في تسع محافظات خلال موسم حصاد العام الحالي".

واضاف العاني ان "محافظة واسط تصدرت المحافظات من حيث كميات الحنطة المسوقة"، لافتا الى ان "الحكومة دفعت للمزارعين ما يزيد على 63 مليار و٣٩٥ مليون دينار عن هذه الكميات".



وتقدر كميات مفردات البطاقة التموينية الواجب توفرها سنوياً تتوزع بواقع أربع ملايين و400 ألف طن من الحنطة ونحو مليون طن رز و800 الف طن من السكر و500 ألف طن من مادة حليب الأطفال و600 ألف طن من مادة زيت الطعام.