بالوثيقة.. الزراعة تحذر من دخول شحنات بيض ودواجن مستوردة وتدعو لمنعها

وقالت الوزارة في كتاب وجهته الى مكتب رئيس الوزراء، وتنشر الخليج 365، صورا منه، إن "شحنات بيض المائدة التي دخلت عبر المنافذ الحدودية بعد تاريخ 6 ايار وغير معززة باجازة استيراد اصولية صادرة عن وزارة التجارة الاتحادية يعتبر دخولها غير قانوني كونه خارج ضوابط وتعليمات الاستيراد وتتخذ الاجراءات القانونية بشانها اصوليا".واكدت الوزارة في كتابها الصادر بعدم "السماح مطلقا بدخول الدواجن الحية المستوردة عدا الافراخ بعمر يوم واحد لغرض التربية والمعززة باجازة".

وطالبت الوزارة "من كافة الجهات المسؤولة بحجز حمولات الدواجن الحية والغير معززة بشهادة صحية بيطرية".

وكان عدد من الجهات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني قد ناشدت خلال الفترة الماضية رئيس مجلس الوزراء بإيجاد حل لوقف تدفق بيض فاسد عن طريق المنافذ الحدودية من كردستان ومن مناشئ تركية وأوكرانية ودول أخرى وذات صلاحيات منتهية ومن حقول تستعمل أعلاف حيوانية وبعضها يعاد تعبئتها في حقول في كردستان وتصدر إلى بغداد والمحافظات الجنوبية وبدون أي فحص مسبق.



ونفت وزارة الزراعة، في( 20 نيسان 20119) مسؤوليتها عن دخول بيض المائدة المستورد الى الاسواق العراقية، فيما اعتبرت ان كل مايدخل من شحنات البيض المستورد للاسواق المحلية غير قانوني ويعد تهريبا.