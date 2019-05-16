اندلاع حريق داخل مخزن للعطور في شارع الصناعة وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع داخل الطابق الثالث في عمارة بشارع الصناعة في بغداد"، مبيناً أن "الطابق الثالث يُستخدم كمخزن للعطور".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وتعمل الآن على إخماده".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.