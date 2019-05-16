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شرطة كربلاء تعلن السيطرة على حريق المدينة القديمة دون خسائر بشرية

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وقالت شرطة كربلاء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حريقاً اندلع صباح اليوم الخميس في مخزن لحفظ أدوات الطبخ البلاستيكية (السفري) داخل مركز المدينة القديمة".

وأضافت، أنه "بجهود كبيرة ومتميزة من قبل أبطال فرق الدفاع المدني تمت السيطرة التامة على الحريق والحيلولة دون إنتشاره الى العمارات والدور المجاورة".


وأشارت إلى أن "الحريق أدى إلى إلحاق أضرار مادية فقط دون وقوع أية خسائر بشرية".

وكان مصدر أمني أفاد، في وقت سابق من اليوم الخميس، باندلاع حريق في مخزن ضمن المدينة القديمة بمحافظة كربلاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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