وأضافت، أنه "بجهود كبيرة ومتميزة من قبل أبطال فرق الدفاع المدني تمت السيطرة التامة على الحريق والحيلولة دون إنتشاره الى العمارات والدور المجاورة".
وأشارت إلى أن "الحريق أدى إلى إلحاق أضرار مادية فقط دون وقوع أية خسائر بشرية".
وكان مصدر أمني أفاد، في وقت سابق من اليوم الخميس، باندلاع حريق في مخزن ضمن المدينة القديمة بمحافظة كربلاء.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة كربلاء تعلن السيطرة على حريق المدينة القديمة دون خسائر بشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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