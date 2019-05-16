شرطة كربلاء تعلن السيطرة على حريق المدينة القديمة دون خسائر بشرية

وقالت شرطة كربلاء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حريقاً اندلع صباح اليوم الخميس في مخزن لحفظ أدوات الطبخ البلاستيكية (السفري) داخل مركز المدينة القديمة".

وأضافت، أنه "بجهود كبيرة ومتميزة من قبل أبطال فرق الدفاع المدني تمت السيطرة التامة على الحريق والحيلولة دون إنتشاره الى العمارات والدور المجاورة".



وأشارت إلى أن "الحريق أدى إلى إلحاق أضرار مادية فقط دون وقوع أية خسائر بشرية".

وكان مصدر أمني أفاد، في وقت سابق من اليوم الخميس، باندلاع حريق في مخزن ضمن المدينة القديمة بمحافظة كربلاء.