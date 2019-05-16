تعرف على مباريات اليوم في ممتاز الكرة

وفي أبرز مباريات اليوم، يواجه المتصدر الشرطة فريق نفط ميسان على ملعب ميسان الأولمبي في سهرة رمضانية لن تخلو من الإثارة، وفي مواجهة لن تقل تشويقاً وإثارة عن الأولى، سيواجه الزوراء فريق نفط الوسط في أمسية على ملعب الشعب الدولي.وعلى ملعب الكرخ، سيواجه أصحاب الارض فريق الطلبة في مباراة مهمة، وسيلاقي فريق الديوانية على ملعبه ضيفه السماوة، فيما يلاعب الكهرباء فريق أمانة بغداد على ملعب التاجي.

يذكر أن الجولة الثامنة انطلقت، أمس الأربعاء، حيث فاز النجف على الصناعات الكهربائية 1-0، فيما تغلب الميناء على نفط الجنوب 2-1.