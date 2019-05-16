الان تتابع الجيش المصري يعلن مقتل 47 تكفيريا في عمليات خلال الفترة الماضية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، اليوم الخميس، مقتل 47 تكفيريًا واستشهاد عسكريين في إطار عمليات عسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة خلال الفترة الماضية.

ووفقا لبيان، نُشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فإن ضابطا وضابط صف وثلاثة جنود استشهدوا وأصيب أربعة جنود أثناء الاشتباكات وتطهير البؤر الإرهابية”.

وجاء في البيان أن تنفيذ العمليات النوعية أسفر عن القضاء على 47 تكفيريًا عُثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

كما قامت القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد 29 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 97 عربة دفع رباعي: أربعة منها على الاتجاه الشمالي الشرقي، و54 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و39

على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي،كما تم اكتشاف وتدمير فتحتي نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

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وذكر البيان، أنه تم القبض على 158 فردًا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كان الجيش المصري، أطلق في فبراير من العام الماضي العملية العسكرية الشاملة “سيناء 2018″، بالمشاركة مع قوات الأمن، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وتم إطلاق العملية الموسعة بناء على تكليف صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية نوفمبر من عام 2017.

وجاء التكليف بعد أيام من هجوم يُصنَّف على أنه الأكبر من حيث أعداد الضحايا، شنه مسلحون على نطاق واسع وينتمون لتنظيم داعش.

وأسفر الهجوم عن سقوط 311 قتيلا وإصابة العشرات خلال أداء صلاة الجمعة في مسجد الروضة بمركز بئر العبد بشمال سيناء.