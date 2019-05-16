بريطانيا ترفع درجة التأهب لجنودها في العراق.. لهذا السبب

أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن السلطات البريطانية قررت رفع درجة التأهب لجنودها في العراق، بسبب ارتفاع احتمالات التعرض لأخطار من إيران.

وكانت طائرات هليكوبتر نقلت موظفين أمريكيين من السفارة الأمريكية في بغداد يوم الأربعاء في إجراء أثارته على ما يبدو مخاوف بشأن التهديدات المتصورة من إيران، التي تعتقد واشنطن بأنها شجعت على هجمات الأحد على أربع ناقلات نفطية في الخليج.

وزاد التخريب الذي تعرضت له الناقلات، والذي لم تعلن أي جهة مسئوليتها عنه، وإعلان السعودية يوم الثلاثاء، أن طائرات مسيرة مسلحة أصابت اثنتين من محطاتها لضخ النفط قلق واشنطن من أن طهران ربما تقترب من صراع.