تعرف على زوجات أبناء الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي

عُقد قران كل من ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وأخويه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي ونائب رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ورئيس اللجنة الأولمبية في الإمارات.

ونشر حساب ”بنات زايد“ الإماراتي عبر ”تويتر“ نبأ عقد قران ولي عهد دبي وإخوته، في تغريدة جاء بها: ”الف مبروووووك افرحي يادبي تم عقد قران الشيخ حمدان بن محمد بن رلشد ال مكتوم على الشيخه شيخه بنت سعيد بن ثاني المكتوم والشيخ مكتوم على بنت بطي والشيخ احمد على بنت بن دلموج الله يهنيهم ويسعدهم والله يديم الأفراح في دار الحي“.

ونشر كذلك الحساب المختص بأخبار العائلات العربية المالكة ”أرابيان رويال إجينسي“ في ”انستغرام“ هوية زوجات أبناء الشيخ محمد، حيث عقد قران ولي عهد دبي الشيخ حمدان على ابنة خالته الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم، فيما عقد قران الشيخ مكتوم على ابنة خالته الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم، وعقد قران الشيخ أحمد على ابنة عم والدته الشيخة مدية بنت دلموج آل مكتوم.

وهنأت الشيخة لطيفة بنت محمد إخوتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عقد قرانهم، مكتفية بنشر صورة إخوتها الثلاثة خلال عقد القران، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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كما قام فنانون ومشاهير في دولة الإمارات بتوجيه التهاني لأبناء الشيخ محمد بن راشد بهذه المناسبة.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد الزفاف، ولا تاريخه حتى الآن.

يذكر أن الشيخ مكتوم بن محمد كان قد أعلن نبأ خطوبته في ديسمبر/كانون الثاني على ابنة خالته الشيخة مريم.