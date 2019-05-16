"قسد" تبحث عن خلايا نائمة في دير الزور

شنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، حملة عسكرية ضد الخلايا النائمة لتنظيم داعش، في الريف الشمالي لدير الزور في شرقي سوريا.
وقال بيان صادر عن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، إن "الحملة أدت حتى الآن إلى القبض على 20 مسلحاً على الأقل واكتشاف مخابئ، ونفقين يستخدمان لإخفاء الذخيرة والأسلحة قرب قرية الشحيل".
وفي الأسبوع الماضي، أسفرت عمليات أجرتها قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش التي تقودها الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية، للبحث عن مقاتلين لداعش في قرية الشحيل عن مقتل سبعة مدنيين.
وتم الإبلاغ عن حوادث مماثلة، لقي خلالها مدنيون حتفهم أثناء عمليات بحث، منذ إعلان قوات سوريا الديمقراطية انتصارها على تنظيم داعش في مارس(آذار) الماضي.
وأثار الحادث غضب سكان قرية الشحيل، ودفعهم إلى تنظيم احتجاجات ضد تواجد قوات سوريا الديمقراطية في منطقتهم.
يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية طردت تنظيم داعش من بلدة الباغوز، آخر معقل له في سوريا في مارس(آذار) الماضي.
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