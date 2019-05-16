الإمارات تدعو إيران إلى خفض التصعيد

أكّد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، التزام دولة الإمارات بخفض التصعيد في منطقة الخليج، داعياً إيران إلى تغيير سياساتها الإقليمية والتصرف كدولة طبيعية، مشيراً إلى أن فعالية العقوبات على إيران جزء لا يتجزأ من التوتر القائم. وكشف قرقاش عن تسليم دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تخريب ناقلات النفط في خليج عمان، داعياً إلى الحذر من إطلاق الاتهامات قبل أن ينتهي التحقيق. وشدد على أن التحالف العربي في اليمن سيردّ بقوة على أي هجوم تشنّه ميليشيا الحوثي على السعودية، مع الالتزام باتفاق الحديدة الذي وصفه بأنه يظل الخيار الأفضل.

وتحدث الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في إحاطة صحافية بمقر وزارة الخارجية بدبي، عن الأوضاع في المنطقة، والتوتر على خلفية عدد من الهجمات الإرهابية على ناقلات النفط في خليج عمان ومحطتي لضخ النفط في السعودية.

وقال: «نحن ملتزمون بخفض التصعيد، وبالسلام والاستقرار. علينا أن نلزم الحذر وألا نطلق الاتهامات»، مضيفاً: «لقد دعونا دائماً لضبط النفس، وسنبقى ندعو إلى ذلك»، منوهاً بأن خفض التوتر في المنطقة يجب أن يكون من قبل إيران.

لكن قرقاش اعتبر في الوقت نفسه أن «الوضع صعب بسبب التصرف الإيراني، هذا التصرف أدى إلى أوضاع صعبة»، داعياً إيران إلى تغيير سياساتها الإقليمية. وأوضح: «من مصلحتنا أن نرى إيران تتصرف كدولة طبيعية، ومن مصلحة إيران أن تعرف أن هناك قلقاً كبيراً بشأن سياساتها، قلق يجب أن تتعامل معه بواقعية». وأضاف معاليه: «من الواضح أن فعالية العقوبات على إيران جزء لا يتجزأ من التوتر القائم»، مشيراً إلى أن إيران لم تتوقع أن العقوبات سوف تؤثر فيها بهذا الحجم. وأضاف معاليه أن تصريحات وزير خارجية إيران «جوفاء»، وأن السلوك الإيراني وراء الموقف الصعب الحالي.

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وتجري دولة الإمارات تحقيقاً في الهجمات التي طالت ناقلات نفط في خليج عمان. وقال الدكتور أنور قرقاش: «من الأفضل انتظار نتائج هذا التحقيق»، موضحاً: «أنا لا أتحدث عن أسابيع، أنا أتحدث عن أيام». وكشف عن تسليم دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تخريب ناقلات النفط. وشدد: «نحتاج أن نؤكد الحيطة والحكم الصائب، فمن السهل توجيه الاتهامات، ولكن الموقف صعب، وهناك قضايا مهمة، ومنها السلوك الإيراني»، مشيراً إلى القلق بشأن صواريخ إيران وسياساتها بالمنطقة.

رد حازم

ودعا وزير الدولة للشؤون الخارجية إيران إلى وقف «استخدام جماعات بالوكالة» لتحقيق أهدافها. وعن الهجوم الإرهابي الحوثي على محطتي ضخ للنفط في الرياض، مؤكدا أن التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية «سيرد بحزم» على هجمات الحوثيين. وأوضح: «سنرد وسنرد بحزم عندما نرى الحوثيين يضربون أهدافاً مدنية كما حصل في السعودية». واستدرك: «إن الإمارات تؤمن بأن اتفاق السلام في الحديدة يظل الخيار الأفضل، وستدعم عملية الأمم المتحدة رغم أفعال جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. كما حث الأمم المتحدة بأن يكون الانسحاب حقيقياً في الحديدة لضمان الانتقال إلى العملية السياسية».