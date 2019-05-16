معارض: نظام الحمدين تحالف مع رأس الأفعى إيران والمحتل التركي ضد أشقائه

قال المعارض القطري الشيخ محمد بن فهد آل ثاني، «نظام الحمدين تحالف مع رأس الأفعى إيران والمحتل التركي ضد أشقائه دول الخليج، وحاول فرض أجندته التخريبية في المنطقة، لكن بفضل من الله وهذه المقاطعة تلاشت أحلامه».

وبين إن المقاطعة العربية قضت على أحلام تنظيم الحمدين الذي تحالف مع رأس الأفعى «تركيا وإيران» ضد أشقائه العرب.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر» نقلها موقع «قطريليكس»: «عامان مرا على المقاطعة، ولم يستفيد المواطن من كذبة أبشروا بالعز والخير».

وتابع: «الأزمة لن تنتهي إلا بزوال هذا النظام القمعي من قطر».

وفرضت الدول الأربع الداعية لمكافحة للإرهاب «السعودية، الإمارات، البحرين ومصر» في يونيو /حزيران 2017 مقاطعة على قطر بعد ثبوت تمويلها للإرهاب، ودعمها للمخططات الإرهابية بالدول العربية.