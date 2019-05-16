شكرا لقرائتكم خبر عن الطراونة: العمل التخريبي في الدوادمي وعفيف استهداف لإمدادات الطاقة العالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية المهندس عاطف الطراونة أن العمل التخريبي الذي استهدف محطتي ضخ النفط في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض مؤخراً يستهدف إمدادات الطاقة التي ترتبط بشكل وثيق بجميع شعوب العالم.

ودعا في بيان أصدره الاتحاد أمس، كل القوى الفاعلة والمؤثرة في المحافل المحلية والإقليمية و الدولية إلى التدخل بشكل مباشر لوضع حد لمثل تلك الأعمال التخريبية المستهترة، التي تسعى إلى ضرب المصالح الحيوية الاقتصادية للبلدان العربية.

وأبدى المهندس الطراونة تأييد الاتحاد البرلماني العربي للمملكة العربية السعودية في جميع ما تتخذه من إجراءات و ما تقوم به من جهود على المستوى الإقليمي و الدولي لحفظ أمنها وأمن المنطقة.