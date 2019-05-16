شكرا لقرائتكم عمدة نيويورك ينضم للسباق.. ويعلن ترشحه للرئاسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو انضمامه إلى الميدان الديمقراطي المزدحم بالمترشحين من الحزب لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2020. وقال بلاسيو صباح الخميس في تسجيل على يوتيوب، إنه سوف سيطلب من الديمقراطيين ترشيحه لمنصب الرئيس. Advertisements وقال: "إن الرئيس دونالد ترمب يجب إيقافه". وبلازيو المولود في 8 مايو 1961 يشغل حالياً منصب الرئيس الـ109 لبلدية نيويورك وهو متزوج منذ 1994 وله ثلاثة أبناء، وهو خريج كامبريدج ماساشوستس. وقد كان مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة بلدية مدينة نيويورك في انتخابات عام 2013، حيث هزم الجمهوري جو لوتا بأكثر من 73 في المئة من الأصوات.

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