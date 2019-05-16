مقتل خمسة أشخاص جراء انهيار مبنى في شنغهاي

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شنغهاي: قتل خمسة أشخاص على الأقل، فيما لا يزال هناك شخص تحت الأنقاض، جراء انهيار مبنى شركة تجارة سيارات في شنغهاي الخميس خلال القيام بترميمه، وفق ما أكدت السلطات.

لكن فرق الإنقاذ نجحت بانتشال 14 شخصاً سالمين، بحسب ما أكد مكتب الإغاثة في إدارة الطوارئ الصينية على حسابه الرسمي على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي.

وقال المكتب إنه عند الساعة 16,15 (8,45 ت غ) "تم انتشال 19 عاملاً من تحت الأنقاض. خمسة من بينهم فارقوا الحياة رغم الإسعافات الأولية، و14 آخرون حالتهم مستقرة".

ووقع الحادث في نهاية فترة قبل الظهر في العاصمة الاقتصادية للصين حينما سقط سقف مبنى شركة تجارة سيارات خلال ترميمه لسبب غير محدد.

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وونشرت وزارة الطوارئ الصينية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمسعفين وهم يحاولون انتشال ضحايا، تغطيهم الدماء والغبار، من بين الحطام وأكوام الاسمنت.

وقالت امرأة من سكان المنطقة رفضت الكشف عن هويتها، لوكالة فرانس برس "اعتقدت أولاً أنه صوت انفجار". وتابعت أنها لاحقاً شعرت بسريرها يهتز "كما لو كان هناك هزة أرضية"، ثمّ سمعت صوتاً قوياً.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت الصين حوادث مماثلة عديدة، تنسب أساساً لعدم احترام قواعد السلامة وسوء نوعية الأبنية.

وفي عام 2016، قتل 20 شخصاً على الأقل في ونجو شرق البلاد جراء سقوط مبنى قديم كان يعيش فيه عمال مهاجرون.