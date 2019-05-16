مقاتلات بريطانية تعترض طائرات روسية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



قالت وزارة الدفاع البريطانية إن لندن أرسلت مقاتلات من طراز "تايفون" مرتين بمنطقة البلطيق خلال يومين لاعتراض طائرات روسية.

وانطلقت المقاتلات البريطانية، الأربعاء، لاعتراض مقاتلتين من طراز "سو-27" وطائرة من طراز "إيل-22"، ورافقت التشكيل باتجاه روسيا.

Advertisements

أما مقاتلات "تايفون" البريطانية فانطلقت الثلاثاء من قاعدة أماري في إستونيا، استجابة لتحليق مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-27" وطائرة من طراز "إيل-22" كانت تحلق فوق ساحل البلطيق متجهة إلى كالينينغراد.

وتولت بريطانيا مهمة الشرطة الجوية في منطقة البلطيق التابعة لحلف شمال الأطلسي من القوات الجوية الألمانية الشهر الماضي.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، قال وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة مارك لانكستر: "نحن ملتزمون بالدفاع عن حدود حلف شمال الأطلسي وسندعم حلفاءنا في صد أي تهديدات".