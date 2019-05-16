وزير خارجية إيران: طهران لا تسعى للحرب لكنها تدافع عن مصالحها بقوة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده لا تسعى للحرب لكنها تدافع عن مصالحها بقوة، لافتا إلى أن تطبيع العلاقات الاقتصادية معها هو السبيل الوحيد للحفاظ على الاتفاق النووي، وذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وتصاعد التوتر في الخليج بعدما تعرضت سفن تجارية لأعمال تخريبية، إذ أعلنت الإمارات في بيان تعرّض 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية في مياهها في 12 من مايو الجاري، قبالة سواحل إيران في شرق الفجيرة، دون تحديد المنفذين، بينما أعلنت السعودية تعرّض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم تخريبي قبالة السواحل الإماراتية.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية.

وأدانت مصر وعدة دول عربية حادث استهداف السفن التجارية، وأكدت وقوفها إلى جانب الإمارات في مواجهة التحديات والصعاب، كما أدانت كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي.