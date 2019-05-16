دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الرئيس التركي رجب طيب أردوغاننواب أمريكيون ينتقدون تركيا بشأن علاقتها مع روسيا

دعا أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون بارزون في مجلس النواب الأمريكي تركيا، إلى التخلي عن شرائها المزمع لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400".

وقال الديمقراطي إيليوت إنجيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أمس الأربعاء إن: "التودد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مقبول".

وطرح الأعضاء مشروع قرار يحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تجنب أي علاقة عسكرية مع روسيا يمكن أن تهدد شراكة الولايات المتحدة وتركيا ودور أنقرة في حلف شمال الأطلسي.

ويحث المسؤولون الأمريكيون تركيا على إلغاء صفقة "إس-400"، وإلا فإنها ستخاطر بوضعها كمشتر محتمل لمقاتلات "إف-35"، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، وكشريك في إنتاجها. © Vitaly Nevar S-400 نواب أمريكيون ينتقدون تركيا بشأن علاقتها مع روسيا

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ويقولون إن خطط تركيا لشراء "إس-400" ستهدد سلامة تلك المقاتلات، ويريدون من أنقرة شراء منظومة أمريكية للدفاع الصاروخي بدلا من المنظومة الروسية.

واستخدم أعضاء بالكونغرس عدة وسائل لإقناع أنقرة بإلغاء الصفقة مع موسكو، بما في ذلك طرح تشريع يحظر على الحكومة إنفاق أي أموال لتسليم مقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا.

المصدر: رويترز