مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر من محطات السكة الحديد

كتب رضا حبيىشى مع بدء هيئة السكة الحديد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر يقدم "اليوم السابع" فى 7 معلومات مواعيد حجز قطارات فترة العيد المدرجة ضمن جدول التشغيل الطبيعى. 1ـ هيئة السكة الحديد بدأت حجز تذاكر قطارات العيد المدرجة ضمن جدول التشغيل الطبيعى. Advertisements 2ـ السكة الحديد طرحت اليوم الخميس مقاعد القطارات المكيفة التى ستتحرك يوم 30 مايو الموافق 25 رمضان. 3ـ الجمعة تطرح أمام المسافرين مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 31 مايو الموافق 26 رمضان. 4ـ السبت طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 1 يونيو الموافق 27 رمضان. 5ـ الأحد طرح مقاعد...

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