مصلحة الليطاني كشفت على مصنع سيكومو في قب الياس

كشفت المصلحة الوطنية لنهر على مصنع شركة "سيكومو" في منطقة قب الياس من قبل الخبيرين ناجي قديح وبول ابي راشد وبعد جولة ميدانية على خطوط الانتاج داخل المصنع، تفقد الخبيران وحدة المعالجة الحالية.
ولفت مدير الشركة كريم حداد إلى أن "الشركة باشرت بانشاء وحدة معالجة للنفايات السائلة الصناعية تعمل بنظام MBBR وان العمل جار على انجازها قبل شهر آب المقبل".
وعممت المصلحة التقرير اليومي لإنتاج معامل الطاقة الكهرومائية، على مدار ال24 ساعة الماضية، في معامل عبد العال في القرعون ومعمل القناة 800 بعين الزرقا وشارل حلو بجون وبولس ارقش بالاولي، بالاضافة الى جدول حركة المياه في معامل الانتاج وسد القرعون، ومخزون البحيرة وتصريف النهر فيها.
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