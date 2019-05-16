التعرض لاحدى اللافتات التي رفعتها القوات في الهلالية للبطريرك صفير

اقدم مجهولون على التعرض لإحدى ​اللافتات​ التي رفعتها "​القوات اللبنانية​" لمناسبة وداع البطريرك المغاروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​، عند مستديرة ​الهلالية​ شرق صيدا بالقرب من كنيسة ​مار الياس​.

واعتبر رئيس دائرة الإعلام الداخلي في "القوات" مارون مارون "أن هذا الاعتداء ليس تعرضا للقوات اللبنانية فقط، إنما اعتداء على ​الدولة اللبنانية​ وهيبتها ومؤسساتها، كما هو اعتداء على ​المجتمع اللبناني​ برمته وعلى الكنيسة، لأن الراحل الكبير كان يمثل هذا الثالوث حيث كان رجل دولة من الطراز الاول، وواحدا من هذا الشعب الصامد في وجه الصعاب، ورأس ​الكنيسة المارونية​ في ​انطاكيا​ وسائر المشرق".

وطالب مارون ​القوى الامنية​ بـ"الاسراع بكشف الفاعلين واحالتهم امام ​القضاء​ بخاصة وان المنطقة مغطاة ب​كاميرات مراقبة​ وهي ليست المرة الاولى التي تحصل فيها مثل هذه الاعتداءات إلا أن المرات السابقة لم يتم القاء القبض على اي من الفاعلين".