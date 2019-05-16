اقدم مجهولون على التعرض لإحدى اللافتات التي رفعتها "القوات اللبنانية" لمناسبة وداع البطريرك المغاروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير، عند مستديرة الهلالية شرق صيدا بالقرب من كنيسة مار الياس.
واعتبر رئيس دائرة الإعلام الداخلي في "القوات" مارون مارون "أن هذا الاعتداء ليس تعرضا للقوات اللبنانية فقط، إنما اعتداء على الدولة اللبنانية وهيبتها ومؤسساتها، كما هو اعتداء على المجتمع اللبناني برمته وعلى الكنيسة، لأن الراحل الكبير كان يمثل هذا الثالوث حيث كان رجل دولة من الطراز الاول، وواحدا من هذا الشعب الصامد في وجه الصعاب، ورأس الكنيسة المارونية في انطاكيا وسائر المشرق".
وطالب مارون القوى الامنية بـ"الاسراع بكشف الفاعلين واحالتهم امام القضاء بخاصة وان المنطقة مغطاة بكاميرات مراقبة وهي ليست المرة الاولى التي تحصل فيها مثل هذه الاعتداءات إلا أن المرات السابقة لم يتم القاء القبض على اي من الفاعلين".
كانت هذه تفاصيل خبر التعرض لاحدى اللافتات التي رفعتها القوات في الهلالية للبطريرك صفير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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