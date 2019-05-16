وصول ممثلي رؤساء فرنسا والسعودية وقبرص وقطر والأردن إلى بكركي

وصل السفير السعودي وليد البخاري الى بكركي ممثلا الملك السعودي للمشاركة بمراسم وداع البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير، كما وصلت كريستينا رافتي ممثلة الرئيس القبرصي، ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ممثلا الرئيس الفرنسي، حمد بن عزيز الكواري ممثلا الأمير القطري والسفير الاردني ممثلا ملك الاردن.
وتوفي صفير عن عمر 99 عاماً ونعى البطريرك الحالي بشارة الراعي بالألم والحزن الشديدين وفاة صفير في الثالثة من فجر الأحد.
ووصف الراعي سلفه بأنه "أيقونة الكرسي البطريركي وعميد الكنيسة المارونية وعماد الوطن| معتبراً أن "الكنيسة المارونية في يتم ولبنان في حزن".
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