طارق المرعبي: فليكن الاجماع حول صفير جسر عبور الى لبنان العدالة

دعا عضو كتلة المستقبل النائب ​طارق المرعبي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي "ليكن الاجماع الوطني الملتف حول الراحل الكبير البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​ جسر عبور الى ​لبنان​ العدالة والمساواة والحر السيد المستقل الذي كان دائما ينادي به غبطته وسماحة المفتي الشهيد ​حسن خالد​ ومن اجل شهدائنا، وفي طليعتهم الشهيد ​رفيق الحريري​ وسائر شهداء ثورة الارز".

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