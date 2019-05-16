أكدت مصادر قناة "LBC" أن "اجتماعا عقد بين حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ووزير المال ​علي حسن خليل​ مساء أمس وتم التشديد على ضرورة اقرار المواظنة بسرعة"، مشيرةً الى أن "​الوضع المالي​ والاقتصاي مستقر، الا أن كثرة "الهوبرة" تؤثر بعض الشي على الثقة التي تنعكس على ​الاقتصاد​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: سلامة التقى خليل مساء أمس وتشديد على ضروة سرعة اقرار الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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