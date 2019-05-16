رئيس جمعية المرسلين اللبنانيين احتفل بقداس المرافقة الاخير على نية صفير

اختتمت قداسات المرافقة على نية المثلث الرحمة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير. واحتفل بقداس المرافقة الأخير رئيس جمعية المرسلين اللبنانيين الأب العام مالك بو طانيوس
وتوفي صفير عن عمر 99 عاماً ونعى البطريرك الحالي بشارة الراعي بالألم والحزن الشديدين وفاة صفير في الثالثة من فجر الأحد.
ووصف الراعي سلفه بأنه "أيقونة الكرسي البطريركي وعميد الكنيسة المارونية وعماد الوطن| معتبراً أن "الكنيسة المارونية في يتم ولبنان في حزن".
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