رئيس جمعية المرسلين اللبنانيين احتفل بقداس المرافقة الاخير على نية صفير

اختتمت قداسات المرافقة على نية المثلث الرحمة البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​. واحتفل بقداس المرافقة الأخير رئيس جمعية المرسلين ال​لبنان​يين الأب العام مالك بو طانيوس

وتوفي صفير عن عمر 99 عاماً ونعى البطريرك الحالي ​بشارة الراعي​ بالألم والحزن الشديدين وفاة صفير في الثالثة من فجر الأحد.

ووصف الراعي سلفه بأنه "أيقونة الكرسي البطريركي وعميد ​الكنيسة المارونية​ وعماد الوطن| معتبراً أن "الكنيسة المارونية في يتم ولبنان في حزن".