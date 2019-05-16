العنداري احتفل بقداس المرافقة السابع على نية صفير

احتفل راعي الأبرشية البطريركية المارونية في منطقة جونية المطران ​أنطوان نبيل العنداري​ بقداس المرافقة السابع على نية البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​، بمشاركة كهنة الأبرشية وحشد من المؤمنين، استعدادا للرتبة الجنائزية التي سيترأسها البطريرك الراعي عند الخامسة من بعد ظهر اليوم.

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