قلعة بعلبك أقفلت أبوابها حدادا على البطريرك صفير

أقفلت قلعة بعلبك الأثرية أبوابها اليوم أمام زوارها، إلتزاما بالمذكرة الصادرة عن وزير الثقافة محمد داود القاضية ب "إقفال المواقع الاثرية في لبنان حدادا على البطريرك مار نصرالله بطرس صفير".
وتوفي صفير عن عمر 99 عاماً ونعى البطريرك الحالي بشارة الراعي بالألم والحزن الشديدين وفاة صفير في الثالثة من فجر الأحد.
ووصف الراعي سلفه بأنه "أيقونة الكرسي البطريركي وعميد الكنيسة المارونية وعماد الوطن"،معتبراً أن "الكنيسة المارونية في يتم ولبنان في حزن".
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