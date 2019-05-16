قلعة بعلبك أقفلت أبوابها حدادا على البطريرك صفير

أقفلت ​قلعة بعلبك​ الأثرية أبوابها اليوم أمام زوارها، إلتزاما بالمذكرة الصادرة عن وزير الثقافة محمد داود القاضية ب "إقفال المواقع الاثرية في ​لبنان​ حدادا على البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​".

وتوفي صفير عن عمر 99 عاماً ونعى البطريرك الحالي ​بشارة الراعي​ بالألم والحزن الشديدين وفاة صفير في الثالثة من فجر الأحد.

ووصف الراعي سلفه بأنه "أيقونة الكرسي البطريركي وعميد ​الكنيسة المارونية​ وعماد الوطن"،معتبراً أن "الكنيسة المارونية في يتم ولبنان في حزن".