معوض: البطريرك صفير هو أب القضية اللبنانية وأب السيادة والاستقلال اللبناني

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ميشال معوض​ في تصريح له من ​بكركي​ أن "البطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ هو أب القضية اللبنانية وأب السيادة و​الاستقلال​ اللبناني وقد رافقنا في كل محطاتنا الأساسية منذ أيام انتخاب ​الرئيس رينيه معوض​".

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