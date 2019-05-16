الاب بو عبود: التحضيرات اكتملت في بكركي لمراسم وداع البطريرك صفير

أكد مديرالمعهد الفني الانطوني شربل بوعبود أن "التحضيرات اكتملت في بكركي لمراسم وداع البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير"، مشيرا الى انه "تم وضع 8000 مقعدا في ساحة الصرح البطريركي بالاضافة الى 260 وضعت على المذبح للأساقفة والكهنة ورجال الدين، ووضعت ثلاثة مقاعد لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وأربعة كراسي لممثلي الدول وهي فرنسا والسعودية والأردن وقطر".
وفي حديث تلفزيوني اوضح بو عبود انه "سيكون هناك عظة للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي الراعي وكلمة لموفد البابا فرنسيس الكاردينال ليوناردو ساندري".
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