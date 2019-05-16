نشر وزير المال ​علي حسن خليل​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة له من ​وزارة المال​ معلقا عليها: "مراجعة أخيرة لأرقام ​الموازنة​ مع فريق عمل الوزارة اليوم، لإنجازها قبل جلسة الغد".

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كانت هذه تفاصيل خبر علي خليل: مراجعة أخيرة لأرقام الموازنة مع فريق عمل الوزارة اليوم لإنجازها قبل جلسة الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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