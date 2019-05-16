النشرة: العثور على جثة مصري داخل سيارة في منطقة تول الجنوبية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بانه "تم العثور على جثة شخص من الجنسية المصرية داخل ​سيارة​ في منطقة تول الجنوبية"، مشيراً إلى أن "​الصليب الاحمر​ نقله إلى ​مستشفى نبيه بري الحكومي​ الجامعي في النبطية وباشرت ​القوى الامنية​ التحقيق مرجحة أن يكون قد تعرض للقتل".

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