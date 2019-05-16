سكاي نيوز: بريطانيا ترفع درجة التأهب لجنودها بالعراق بسبب ارتفاع احتمالات التعرض لأخطار من إيران

أفادت قناة "​سكاي نيوز​" بأن "​بريطانيا​ رفعت درجة التأهب لجنودها في ​العراق​ بسبب ارتفاع احتمالات التعرض لأخطار من ​إيران​".

وكانت ​وزارة الخارجية الأميركية​ قد طلبت صباح أمس من موظفيها غير الأساسيين في العراق لمغادرة البلاد.

وأوضحت ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​ أن "قرار مغادرة الموظفين غير الأساسيين مرتبط بتهديدات متزايدة"، مؤكدةً "اننا واثقون من قدرة ​الأمن​ العراقي على حمايتنا لكن يبقى التهديد خطيرا".