رئيس الوزراء الياباني: نرغب بالحفاظ على علاقاتنا الودية مع ايران وتطويرها

لفت رئيس الوزراء ​اليابان​ي ​شينزو آبي​ إلى أن "اليابان ترغب في الحفاظ على علاقاتها الودية مع ​إيران​ وتطويرها"، مشيراً إلى أنه "يشعر بالقلق إزاء التوتر المتزايد في ​الشرق الأوسط​".

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