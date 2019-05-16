الجيش المصري: مقتل 47 مسلحا و5 عسكريين في سيناء

أعلن ​الجيش المصري​ عن "مقتل 47 مسلحًا و5 عسكريين بينهم ضابط، شمال شرقي البلاد"، موضحاً أنه "عبر بحوزة المسحلين على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط ​سيناء​".

وفي بيان له، أكد الجيش "مقتل 5 عسكريين، بينهم ضابط، وإصابة 4 جنود آخرين، أثناء الاشتباك، دون ​تفاصيل​ أكثر"، مشيراً إلى "إحباط محاولة للهجرة غير النظامية لألف و48 شخصا من جنسيات مختلفة، وتوقيف 158 فردا من "العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم".