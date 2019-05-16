الجيش المصري: مقتل 47 مسلحا و5 عسكريين في سيناء

أعلن الجيش المصري عن "مقتل 47 مسلحًا و5 عسكريين بينهم ضابط، شمال شرقي البلاد"، موضحاً أنه "عبر بحوزة المسحلين على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء".
وفي بيان له، أكد الجيش "مقتل 5 عسكريين، بينهم ضابط، وإصابة 4 جنود آخرين، أثناء الاشتباك، دون تفاصيل أكثر"، مشيراً إلى "إحباط محاولة للهجرة غير النظامية لألف و48 شخصا من جنسيات مختلفة، وتوقيف 158 فردا من "العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم".
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