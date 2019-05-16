رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريح خلال مشاركته في معرض "فيفاتك" في باريس أنه "من غير المناسب أن يتم إطلاق حرب تكنولوجية أو تجارية حيال أي بلد الآن".
وعن التوتر بين واشنطن وبكين بشأن شبكة الجيل الخامس للاتصالات ومجموعة هواوي، اعتبر ماكرون أنه "أولا إنها ليست الطريقة المثلى للدفاع عن الأمن القومي، ثانيا إنها ليست الطريقة المثلى لتطوير نظامنا البيئي الخاص وبناء عالم للتعاون وخفض التوتر، مؤكدا أن "ما نريده ليس عرقلة هواوي أو أي مجموعة أخرى بل حماية أمننا القومي والسيادة الأوروبية".
وشدد على أن "فرنسا وأوروبا براغماتيتان وواقعيتان"، موضحا "أننا نريد تطوير الوظيفة والأعمال والابتكار. نؤمن بالتعاون وبالتعددية"، مضيفا: "في الوقت نفسه، بالنسبة للجيل الخامس، نتابع بانتباه كبير الوصول إلى التقنيات الأساسية للشبكة لحماية أمننا القومي".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: من غير المناسب أن يتم إطلاق حرب تكنولوجية أو تجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.