ماكرون: من غير المناسب أن يتم إطلاق حرب تكنولوجية أو تجارية

رأى الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، في تصريح خلال مشاركته في معرض "فيفاتك" في باريس أنه "من غير المناسب أن يتم إطلاق حرب تكنولوجية أو تجارية حيال أي بلد الآن".

وعن التوتر بين ​واشنطن​ وبكين بشأن شبكة الجيل الخامس للاتصالات ومجموعة ​هواوي​، اعتبر ماكرون أنه "أولا إنها ليست الطريقة المثلى للدفاع عن ​الأمن​ القومي، ثانيا إنها ليست الطريقة المثلى لتطوير نظامنا البيئي الخاص وبناء عالم للتعاون وخفض التوتر، مؤكدا أن "ما نريده ليس عرقلة هواوي أو أي مجموعة أخرى بل حماية أمننا القومي والسيادة الأوروبية".

وشدد على أن "​فرنسا​ و​أوروبا​ براغماتيتان وواقعيتان"، موضحا "أننا نريد تطوير الوظيفة والأعمال والابتكار. نؤمن بالتعاون وبالتعددية"، مضيفا: "في الوقت نفسه، بالنسبة للجيل الخامس، نتابع بانتباه كبير الوصول إلى التقنيات الأساسية للشبكة لحماية أمننا القومي".