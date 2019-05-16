مادورو لترامب: أين الحرية التي تتحدث عنها علانية

علق الرئيس الفنزويلي، ​نيكولاس مادورو​، على قرار ​الولايات المتحدة الأميركية​ بحظر الرحلات الجوية إلى بلاده، قائلا: "لم تؤذ الفنزويليين فقط"، متسائلا: "من طار على متن هذه الرحلات؟ الفنزويليون الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأميركية وفي ​فنزويلا​، الفنزويليون الذين لديهم عمل في ​أميركا​ وأقارب أو لديهم الحق في السفر والإقامة بانتظام في أميركا بالإضافة إلى جانب الكثير من الأميركيين والأجانب الذين جاؤوا إلى فنزويلا وسافروا عبر البلاد إلى أميركا، وتعليق هذه الرحلات تسبب بضرر للطرفين وليس فقط للفنزويليين".

وأضاف: "ماذا حصلت إدارة ترامب عن طريق إيقاف هذه الرحلات؟ لا تهتم، لقد تسببوا في ضرر لأنفسهم وللمواطنين الذي يتمتعون بحرية الحركة، ​دونالد ترامب​، أنت المعتدي، لقد هاجمت حرية حركة المواطنين الفنزويليين والمواطنين في ​العالم​ كله من خلال حظر الرحلات الجوية، أين هي الحرية، دونالد ترامب، أين الحرية التي تعلنها علانية؟".